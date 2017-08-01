ВОЙТИ НА САЙТ
Email:
Пароль:
РЕГИСТРАЦИЯ
Email:
Пароль:
оставить отзыв
добавить компанию
Войти на сайт
Регистрация
TOP 10
10 компаний по установке натяжных потолков, с наибольшим количеством положительных отзывов
1. Натком
Отзывов: 139
Общая оценка:
Общая оценка
Более 10 лет компания Natcom успешно выполняет работы по монтажу натяжных потолков. Среди наших работ установка натяжных потолков в геометрически простых небольших помещениях и сложные объекты, с мног..
Цена
Качество
Персонал
Скорость
Гарантия
2. Безшва
Отзывов: 128
Общая оценка:
Общая оценка
"Компания Безшва оказывает широкий спектр услуг по установке натяжных потолков. Мы устанавливаем потолки в кратчайшие сроки и по низким ценам! Работаем в Москве и Подмосковье!" ..
Цена
Качество
Персонал
Скорость
Гарантия
3. ART DESIGN POTOLKOFF
Отзывов: 117
Общая оценка:
Общая оценка
Приоритетом в нашей работе является качество, поэтому штат компании состоит только из квалифицированных сотрудников (менеджеры, монтажные работники, инженеры), имеющих большой опыт работы в данном нап..
Цена
Качество
Персонал
Скорость
Гарантия
4. Натяжные потолки Мытищи
Отзывов: 118
Общая оценка:
Общая оценка
Вы хотите установить натяжной потолок? Хотите, чтобы все работы были проведены опытными мастерами, с использованием современного оборудования и качественных материалов? Тогда вы обратились точно по ад..
Цена
Качество
Персонал
Скорость
Гарантия
5. Белый-Белый
Отзывов: 101
Общая оценка:
Общая оценка
Наша компания профессионально занимается установкой, ремонтом и сервисным обслуживанием натяжных потолков более 5 лет. За это время мы накопили богатый технологический опыт по установке натяжных потол..
Цена
Качество
Персонал
Скорость
Гарантия
6. Натяжные потолки ECOFOLE®
Отзывов: 11
Общая оценка:
Общая оценка
Для тех, кто серьезно относится к своему здоровью и комфорту, компания РЕСПЕКТ предлагает экологичные натяжные потолки ECOFOLE®, изготовленные из экологически чистых материалов и не содержащих фор..
Цена
Качество
Персонал
Скорость
Гарантия
7. Формула потолков
Отзывов: 21
Общая оценка:
Общая оценка
В нашей компании вы найдете широкий выбор цветов и фактур натяжных потолков: ПВХ (сатиновые, матовые, глянцевые), бесшовные потолки на тканевой основе (производства фирм clipso, descor). Наши специали..
Цена
Качество
Персонал
Скорость
Гарантия
8. Потолкофф
Отзывов: 18
Общая оценка:
Общая оценка
Наша компания "Потолкофф" начала свою работу на рынке натяжных потолков и дизайна потолков в 2004 году. Еще не так давно натяжной потолок был роскошью, доступной лишь немногим, т.к. все мате..
Цена
Качество
Персонал
Скорость
Гарантия
9. Эко Нат
Отзывов: 13
Общая оценка:
Общая оценка
ООО ТК «Эко Нат» была создана в феврале 2002 года и первоначально занималась только установкой натяжных потолков. Позже компания открыла собственное производство натяжных потолков методом ..
Цена
Качество
Персонал
Скорость
Гарантия
10. Эталон
Отзывов: 6
Общая оценка:
Общая оценка
Компания «Эталон» уже 10 лет занимается установкой натяжных потолков. Сказать, что мы съели на этом собаку — не сказать ничего ..
Цена
Качество
Персонал
Скорость
Гарантия

СТАТИСТИКА ПОРТАЛА

  • Всего компаний:111
  • Всего участников:22
  • Всего отзывов:887
  • Всего статей:3

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

НОВОСТИ ПОРТАЛА

01.08.2017 17:19
Новый раздел: купоны
Мы открыли новый раздел: купоны, с этими купонами Вы можете получить больше выгоды...

Последние отзывы:

22.11.2019
Натком
Хочу сказать спасибо команде "Натком" за отличную работу! Цвета оказались еще лучше, чем в..
Подробнее
20.11.2019
Потолкофф
Своему сыну в комнату решила установить подвесной потолок «звездное небо». Подходящий вариант нашла ..
Подробнее
18.11.2019
Натяжные потолки Мытищи
Сделали косметический ремонт в магазине одежды, нужно было визуально увеличить высоту потолка, и мы ..
Подробнее
17.11.2019
Эко Нат
Заказала в этой фирме потолки. Проконсультировали очень грамотно. В назначенное время приехал замерщ..
Подробнее

Рейтинг организаций по установке натяжных потолков

Делаете ремонт и подыскиваете специалистов, готовых быстро и качественно установить натяжные потолки? Наш сервис поможет сориентироваться в предложениях компаний, представленных на отечественном рынке, ведь именно у нас вы сможете прочесть достоверные отзывы о продуцентах строительных материалах и работе ремонтных бригад из разных уголков России.

Данные, которым можно доверять

На нашем портале зарегистрировано более 100 компаний, работа которых оценивается по нескольким ключевым параметрам – стоимости используемых материалов и их качеству, ответственности и скорости обслуживания, а также наличии гарантии на выполненные работы.

Преимущества такой оценки:

  • Выставление самими пользователями;
  • Компании, рекламирующие свои услуги, не могут повлиять на оценку своей работы;
  • Все неправдивые сведения незамедлительно корректируются другими пользователями портала, в том числе и профессионалами, работающими с натяжными потолками уже много лет.

Точная и надежная информация

Перед размещением информации о компаниях, специализирующихся на установке натяжных потолков, мы проводим их тщательную проверку, чтобы наши клиенты могли быть полностью уверены в достоверности предоставленной информации.

Кроме того, мы создали платформу для общения профессионалов и клиентов, зарегистрировавшись в котором вы сможете:

  • Рассказать о своем опыте установки натяжных потолков;
  • Задать вопросы и получить достоверные ответы;
  • Узнать много нового и полезного.

На данный момент на нашем портале зарегистрировалось уже более тысячи авторов, большинство из которых – специалисты в области производства и монтажа потолков с многолетним опытом. Они открыты к общению и готовы дать полезные советы, которые позволят сэкономить на ремонте.

Портал «Про потолки» - лучший сервис для каждого, кто планирует ремонт офиса или квартиры, а также предлагает свои услуги в области производства и установки натяжных потолков.

 

Последние статьи:

Дизайн натяжных потолков: модные тренды современности
2017-08-01 15:51:06
Дизайн натяжных потолков: модные тренды современности

В современном интерьере важны не только удобство и красота, но и актуальность. Поэтому при создании...

Подробнее
Как выбрать поставщика натяжных потолков
2017-08-01 15:51:06
Как выбрать поставщика натяжных потолков

Задумываясь о необходимости ремонта в квартире или доме, многие просматривают примеры...

Подробнее
Оригинальные натяжные потолки: изюминки для вашей комнаты
2017-08-01 15:51:06
Оригинальные натяжные потолки: изюминки для вашей комнаты

Если интерьер вполне сложился и кардинальные изменения не требуются, но хочется внести в него что-то...

Подробнее

Последние фотографии: