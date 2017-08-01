Заказала в этой фирме потолки. Проконсультировали очень грамотно. В назначенное время приехал замерщ..

Сделали косметический ремонт в магазине одежды, нужно было визуально увеличить высоту потолка, и мы ..

Хочу сказать спасибо команде "Натком" за отличную работу! Цвета оказались еще лучше, чем в..

Мы открыли новый раздел: купоны, с этими купонами Вы можете получить больше выгоды...

Компания «Эталон» уже 10 лет занимается установкой натяжных потолков. Сказать, что мы съели на этом собаку — не сказать ничего ..

ООО ТК «Эко Нат» была создана в феврале 2002 года и первоначально занималась только установкой натяжных потолков. Позже компания открыла собственное производство натяжных потолков методом ..

Наша компания "Потолкофф" начала свою работу на рынке натяжных потолков и дизайна потолков в 2004 году. Еще не так давно натяжной потолок был роскошью, доступной лишь немногим, т.к. все мате..

В нашей компании вы найдете широкий выбор цветов и фактур натяжных потолков: ПВХ (сатиновые, матовые, глянцевые), бесшовные потолки на тканевой основе (производства фирм clipso, descor). Наши специали..

Для тех, кто серьезно относится к своему здоровью и комфорту, компания РЕСПЕКТ предлагает экологичные натяжные потолки ECOFOLE®, изготовленные из экологически чистых материалов и не содержащих фор..

Наша компания профессионально занимается установкой, ремонтом и сервисным обслуживанием натяжных потолков более 5 лет. За это время мы накопили богатый технологический опыт по установке натяжных потол..

Вы хотите установить натяжной потолок? Хотите, чтобы все работы были проведены опытными мастерами, с использованием современного оборудования и качественных материалов? Тогда вы обратились точно по ад..

Приоритетом в нашей работе является качество, поэтому штат компании состоит только из квалифицированных сотрудников (менеджеры, монтажные работники, инженеры), имеющих большой опыт работы в данном нап..

"Компания Безшва оказывает широкий спектр услуг по установке натяжных потолков. Мы устанавливаем потолки в кратчайшие сроки и по низким ценам! Работаем в Москве и Подмосковье!" ..

Более 10 лет компания Natcom успешно выполняет работы по монтажу натяжных потолков. Среди наших работ установка натяжных потолков в геометрически простых небольших помещениях и сложные объекты, с мног..

Рейтинг организаций по установке натяжных потолков

Делаете ремонт и подыскиваете специалистов, готовых быстро и качественно установить натяжные потолки? Наш сервис поможет сориентироваться в предложениях компаний, представленных на отечественном рынке, ведь именно у нас вы сможете прочесть достоверные отзывы о продуцентах строительных материалах и работе ремонтных бригад из разных уголков России.

Данные, которым можно доверять

На нашем портале зарегистрировано более 100 компаний, работа которых оценивается по нескольким ключевым параметрам – стоимости используемых материалов и их качеству, ответственности и скорости обслуживания, а также наличии гарантии на выполненные работы.

Преимущества такой оценки:

Выставление самими пользователями;

Компании, рекламирующие свои услуги, не могут повлиять на оценку своей работы;

Все неправдивые сведения незамедлительно корректируются другими пользователями портала, в том числе и профессионалами, работающими с натяжными потолками уже много лет.

Точная и надежная информация

Перед размещением информации о компаниях, специализирующихся на установке натяжных потолков, мы проводим их тщательную проверку, чтобы наши клиенты могли быть полностью уверены в достоверности предоставленной информации.

Кроме того, мы создали платформу для общения профессионалов и клиентов, зарегистрировавшись в котором вы сможете:

Рассказать о своем опыте установки натяжных потолков;

Задать вопросы и получить достоверные ответы;

Узнать много нового и полезного.

На данный момент на нашем портале зарегистрировалось уже более тысячи авторов, большинство из которых – специалисты в области производства и монтажа потолков с многолетним опытом. Они открыты к общению и готовы дать полезные советы, которые позволят сэкономить на ремонте.

Портал «Про потолки» - лучший сервис для каждого, кто планирует ремонт офиса или квартиры, а также предлагает свои услуги в области производства и установки натяжных потолков.